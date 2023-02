Luana Piovani chora: “Punhal enfiado por uma criança”

Nesta segunda-feira (13), Luana Piovani chorou nos stories do Instagram e desabafou sobre o processo que o ex-marido, Pedro Scooby, está movendo contra ela.

– Acho que esse era o lugar em que todo mundo estava esperando que eu chegasse, porque eu já falei que guerreira é a Xena, eu sou é abusada mesmo. Estou sempre reivindicando os meus direitos na internet, até colocarem uma mordaça na minha boca. Pronto, estou aqui chorando aqui no story. Me sentindo insegura, ameaçada – começou a atriz.

Ela falou sobre a publicação do filho de 10 anos, que criticou publicamente, via stories, a postura da mãe em expor o pai, dizendo que ela mentiu e alegando que quer tirar os patrocinadores do surfista.

– Estou achando que, além deste punhal que recebi, e além desse outro aqui que foi enfiado por uma criança, mesmo sem saber o que estava fazendo, instruída para que apunhalasse a própria mãe, está vindo outro aqui – desabafou a modelo.

Luana disse que há alguém querendo puxar seu tapete e que se sente amarrada.

– Logo eu, a dona do circo. Me amarraram. Sabe aquele tronco de madeira que segura o ponto mais alto da lona do circo? Me amarraram ali e estão colocando fogo no circo. Mas eu creio em Deus acima de todas as coisas, Ele está me cuidando. Não é possível que isso não vai ter volta. Não é possível – desabafou.

Por fim, ela reforçou que está apreensiva com os próximos acontecimentos em relação ao processo e pediu apoio dos fãs.

– Eu confio muito na justiça divina, mas confesso que fico insegura com a justiça dos homens. Vamos ver qual surpresinha que vem na semana que vem. Vocês já sabem, quem puder, engrosse o coro – finalizou.

LUANA X SCOOBY

O desentendimento entre os dois ocorre desde que Luana afirmou que Scooby não estava pagando a pensão dos filhos. O surfista entrou com um processo contra ela dias depois. A atriz usou as redes sociais para detalhar o conteúdo da ação, alegando que o ex-marido havia colocado fotos nuas dela no documento.

Pedro, por meio de sua defesa, publicou uma nota contando que a ex-mulher não poderia gravar novos vídeos e que estaria desrespeitando uma ordem judicial ao expor os filhos na internet. A advogada de Luana retrucou o comunicado de Scooby e afirmou que a outra parte está tentando calar a artista.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram