Luana Piovani conta que já passou sabão na boca do filho após ouvir palavrão

A atriz e apresentadora Luana Piovani está morando há mais de dois anos em Portugal com os filhos e não pensa em voltar ao Brasil tão cedo – mesmo confessando que ser mãe solo é um grande desafio. “Eu tenho pensado no agora, e os meus filhos são muito pequenos. Quero que eles passem pelo menos dez ou 15 anos aqui na Europa”, afirmou a atriz no programa “A Noite é Nossa”, da Record TV. Luana, que foi casada com o surfista Pedro Scooby, é mãe de Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 5 anos. “O Pedro divide a responsabilidade comigo, mas, quando eu estou com os três filhos, sou eu sozinha, né? Então, é muito desgastante”, disse a atriz, que não pega leve na hora de educar os filhos que teve junto com o surfista. “Sei que muitas pessoas vão me recriminar, mas eu sou humana também. Não acho certo, fico super culpada com isso. Mas, enfim. Boto de castigo, falo grosso, tiro celular, tiro skate. Tem que escovar o dente. Já passei sabão na boca porque estava falando palavrão e me faltou com respeito. Sou mãe linha dura.”

A separação de Luana e Scooby não foi algo tranquila e virou assunto após ambos trocarem farpas nas redes sociais. A apresentadora chegou a declarar que o ex-marido não estava se comprometendo em ajudá-la com a educação dos filhos. “Eu não estava ali de leviandade, falando mal de uma pessoa com quem estava com raivinha. Eu estava ali denunciando a falta de um pai sabendo que eu estava sendo a voz de 50% desse Brasil que é feito de mães solo, com muito menos oportunidade do que eu, porque, graças a Deus, nunca me faltou nada”, afirmou. “Chamei na chincha porque eu queria que os meus filhos tivessem um pai presente e comprometido. Não tem o que exima um pai da sua responsabilidade. Perdeu o emprego? Mas a criança para de comer? Não! Então, querido, vai fazer bico. E aí eu expus, ele passou vergonha, pronto. Lavou, está novo, e deu tudo certo”, acrescentou.

Ambos estão namorando atualmente, Scooby com a modelo Cintia Dicker e Luana com o empresário brasileiro Lucas Bittencourt. A atriz disse que a atual parceira do seu ex-marido é “maravilhosa” e que torce por essa relação. “Agradeço todos os dias a Deus por essa linda ter entrado na vida do Pedro, porque ela é de uma educação sublime. Eu fico muito feliz de ter a influência dela sobre os meus filhos”, comentou. Luana também está feliz com o atual namorado, mas deixou claro que não pensa em casar. “Está super bom como está. Eu não fico vislumbrando coisas futuras, sabe? Eu estou tão feliz que eu encontrei um homem como ele, com uma sagacidade, uma malemolência brasileira, gostosa, calorosa. E, ao mesmo tempo, um comprometimento e uma polidez europeia, britânica. Um homem extremamente educado, extremamente gentil, porém que gargalha alto, que gosta de rir, que gosta de gente. Enfim, eu acho que eu realmente me dei bem”, finalizou a artista. A entrevista completa vai ao ar no “A Noite é Nossa” desta quarta-feira, 28.