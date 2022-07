Luana Piovani denuncia diretor global: “Vivi abuso aos 20 anos”

Luana Piovani fez uma revelação sobre seu passado na TV Globo. Em entrevista à revista Veja na sexta-feira (8), a atriz compartilhou um episódio de quando tinha apenas 20 anos. O comentário veio após ela ser questionada sobre ter presenciado ou sido vítima, em meio às cada vez mais frequentes denúncias de assédio e abuso na emissora.

Sem rodeios, Luana inclusive “deu nome aos bois”, ao relatar que o episódio foi com o diretor Carlos Manga, falecido em 2015. Hoje, aos 45 anos, a atriz reflete que a situação na época era “normal”.

– Vivi um abuso aos 20 anos, mas na época era normal e só me dei conta mais tarde. Eu e algumas pessoas, entre elas Luiza Brunet, que seria minha mãe no folhetim, estávamos na sala do diretor Carlos Manga. De longe, ele bateu na perna e disse: “Senta aqui” – contou.

De acordo com a atriz, ela não atendeu ao pedido do diretor e, posteriormente, acabou ficando de fora do elenco de Anjo Mau.

– Pensei: “tiozinho ousado”. Sentei no braço da poltrona. Depois, fui tirada da novela sob o pretexto de que desagregava. Hoje vejo que aquele episódio pode ter pesado [para não conseguir o papel] – completou.

