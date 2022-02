Lucas Lucco vai a hospital após acidente doméstico: ‘Bebi demais’

Lucas Lucco foi parar no hospital, na noite desta sexta-feira (4), por cair da escada de sua casa e quebrar o dedo. Segundo o artista, o acidente aconteceu devido às comemorações do lançamento de seu novo EP, Rolê Diferenciado, que conta com a participação de Marília Mendonça.

“Tava aqui em casa comemorando o lançamento do novo EP do Rolê Diferenciado, mas eu acho que foi diferenciado até demais”, disse ele.

Posteriormente, ele explicou o que aconteceu. “Bebi demais ontem, levei um tombo ali perto da escada e caí de cara em cima do dedo e quebrei o dedo”, contou.

“Quero agradecer à equipe médica do hospital que me atendeu ontem, [todos] foram muito simpáticos e carinhosos comigo. Mas isso é história pra contar”, completou aos risos.

Fonte: R7/Foto: Reprodução Instagram