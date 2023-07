Lucas Pereira conquista título mundial de boxe profissional categoria cruzador da UBO

O paraense Lucas Pereira é campeão mundial de boxe profissional categoria Cruzador da UBO [Universal Boxing Organization].



A conquista de Lucas foi em cima do venezuelano Reinaldo Gonzales por nocaute técnico no segundo round no combate previsto para doze assaltos.



O paraense foi arrojado no primeiro round deixando o adversário já combalido pelos golpes recebidos. No segundo, Gonzales foi à lona para o delírio do público presente na sede do Pará Clube, local do evento.



Em junho do ano passado, Lucas Pereira conquistou o título Sul-Americano cruzador ao vencer o argentino Maximiliano Jorge por nocaute. Foi sua sétima luta como profissional, todas vencidas por nocaute técnico.



Filho de Ulisses Pereira, ex-técnico da seleção brasileira, Lucas tem sua vida dedicada ao pugilismo. Foi integrante da seleção olímpica e como atleta amador nunca perdeu uma luta.

(Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Foto: Divulgação