Lucas Siqueira tem lesão grau I na coxa e desfalca o Remo por até 15 dias

Resultado do exame do capitão azulino foi divulgado pelo clube durante a noite desta quarta-feira (21)

O Remo informou, na noite desta quarta-feira, que o volante Lucas Siqueira foi diagnosticado com uma lesão grau l bíceps femoral esquerdo e a previsão de retorno do atleta é de 10 a 15 dias. Além de desfalcar o Leão contra o Londrina-PR, na próxima sexta-feira (23), no estádio do Café, ele também vai ficar de fora do jogo contra o Avaí, na quarta-feira (28), na Ressacada, e, provavelmente, contra o CSA-AL, em jogo marcado para 1º de agosto, no Baenão.

Sequência

Capitão azulino, Lucas Siqueira, de 32 anos, é titular absoluto da equipe desde a campanha na Série C. O volante ganhou descanso ao longo da Copa Verde, em janeiro, mas atuou em quase todos os jogos do Leão válidos pela temporada 2021. Das 29 partidas do Remo até o momento, Lucas Siqueira só esteve fora dos jogos contra Gavião Kyikatejê (1ª rodada) e Águia de Marabá (6ª rodada), ainda pelo Parazão. Com a camisa do Leão o volante já atuou 61 partidas e marcou oito gols.

Londrina x Remo

Sem Lucas, Marcos Júnior e Arthur disputam a posição no Remo. Contra o Londrina, o técnico Felipe Conceição deve optar pelo recém-contratado Marcos Júnior. Quando Lucas sentiu a dor na coxa, o meia que foi acionado para a vaga no jogo contra o Cruzeiro.

A partida entre Londrina e Remo é válida pela 14ª rodada da Série B. Ela ocorre às 16 horas de sexta-feira (23).