Lucas Zeel, de sete anos, desponta como revelação do tênis paraense

No rastro do irmão tenista Ramoel Corrêa está Lucas Zell, de sete anos. Há pouco menos de um ano, Zell, influenciado pelo mano, começou a comparecer às aulas de tênis. Não demorou muito para se destacar por conta das habilidades e comprometimento com o nobre esporte.



Nos torneios, mesmo disputando categorias acima de sua idade, conquistou o 2º lugar no campeonato Paraense (categoria 9 anos) e 1º lugar no torneio nacional Fest Tênis (categoria 8 anos).



Atualmente treina três vezes na semana com duração de 1 hora e meia no clube da Assembleia Paraense, na equipe técnica comandada pelos professores Érico Trindade e Bruno Lima.



Zeel está inserido no projeto de formação de atletas do clube social, reconhecido por revelar valores ao tênis paraense, que disponibiliza o suporte de preparação física adequada com o professor Marcus Costa.

“ O Zeel tem o sonho de se tornar jogador profissional e participar de torneios internacionais, até chegar, quem sabe um dia, a ser o número 1 do Ranking Mundial de Tênis (ATP). Tudo é possível, basta ter garra e discernimento, pois vontade ele tem demais”, diz Flávia Corrêa Zeel, sua genitora, sua acompanhante em todas jornadas no tênis.



Imagem: Divulgação