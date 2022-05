Luciana Gimenez conta que foi vítima de assédio aos 12 anos

Luciana Gimenez revelou que já sofreu assédio. Ela relatou um episódio que ocorreu quando tinha 12 anos.

As declarações da apresentadora foram dadas durante uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda. Luciana contou que, no início de sua adolescência, foi assediada por vários homens quando estava a caminho de uma academia de ginástica.

– Eu me lembro que estava indo para a academia com 12 anos e um grupo de homens começou a assoviar, e me chamavam de tesão. Lembro que cheguei em casa e perguntei para minha mãe [a atriz Vera Gimenez] o que era aquilo, porque eu tinha escutado na ida e na volta – lembrou.

Segundo ela, o que ocorreu mudou seu jeito de se relacionar com os homens.

– A partir daquele dia, comecei a me defender muito dos homens. Tinha que me defender desde muito cedo. Não é nem uma reclamação, é uma constatação – falou.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube Inteligência Ltda.

As informações são do jornal O Dia.