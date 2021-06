Luciana Gimenez se machuca durante gravação de programa do SBT e acidente irá ao ar

Apresentadora da RedeTV! deixou uma marreta cair no pé ao participar do ‘Te Devo Essa Brasil’

A apresentadora Luciana Gimenez acabou se machucando ao participar da atração “Te Devo Essa Brasil”, do SBT. Durante a gravação no programa que reforma casas, a estrela da RedeTV! deixou cair uma marreta no próprio pé, conforme foi divulgado pelo UOL. Em nota, a assessoria de imprensa do SBT confirmou à Jovem Pan que Luciana realmente se machucou, mas enfatizou que a apresentadora do “Superpop” está bem: “O incidente de fato aconteceu, mas não foi nada grave. O telespectador, inclusive, poderá ver no ar e, durante o episódio, será feita uma ligação para a própria Luciana contar como está após alguns dias [do acidente]. Não houve maiores problemas”. Luciana precisou apenas fazer uma compressa de gelo no pé. O “Te Devo Essa” é uma versão brasileira do programa que, nos Estados Unidos, é comandado pelos gêmeos Jonathan e Drew Scott, conhecidos pela atração “Irmãos à Obra”.

A versão brasileira, exibida aos sábados às 21h30 no SBT, é apresentada pelo jornalista Dony De Nuccio junto com o arquiteto Renato Mendonça, que é quem realiza os projetos. Os famosos que participam da atração bancam a reforma da casa de uma pessoa que marcou suas vidas e precisam colocar a mão na massa ajudando a derrubar paredes e a escolher materiais como pisos, armários e as cores que serão usadas nos ambientes. O ator Marcos Pasquim, a apresentadora Eliana e as cantoras Marília Mendonça e Maiara e Maraisa são alguns dos artistas brasileiros que já estiveram na atração. Já a versão internacional contou com nomes como Brad Pitt, Viola Davis, Rebel Wilson e Michael Bublé.

Fonte: jovempan.com.br