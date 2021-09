Luciano Hang, dono das lojas Havan, está avaliando candidatura ao Senado em 2022

Luciano Hang, dono das lojas Havan, está cogitando se candidatar ao Senado nas eleições de 2022. A sugestão teria partido do presidente Jair Bolsonaro, conforme o próprio Hang confirmou ao portal Glamurama.

– Estou pensando no assunto. Tenho até os primeiros meses do ano de 2022 [para decidir]. O presidente me pediu. Agora, tenho que escutar minha família e principalmente o povo catarinense – comentou Hang.

Empreendedor nato e bem muito bem sucedido em seu ramo de atuação, Hang disse disse que nunca pensou em entrar na política.

– Sou um empreendedor, gostaria de tocar minha empresa, mas senti que, se os brasileiros não fizerem nada, vamos viver nas mãos dos políticos profissionais que nunca tocaram nada na vida. Nunca assinaram uma carteira de trabalho, nunca viram a burocracia estatal – declarou.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o empresário ainda não tem filiação partidária, ainda que haja especulações de que sua candidatura aconteceria pelo Partido Liberal (PL).

Fonte: Pleno News