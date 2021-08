Luciano Huck diz o que o levou a abrir mão da eleição de 2022

Com programa marcado para estrear no próximo domingo (5), na TV Globo, o apresentador Luciano Huck confirmou que chegou a ter interesse em participar das eleições presidenciais de 2022. Em entrevista concedida a Renata Ceribelli, no Fantástico, o comunicador falou sobre os motivos que o fizeram pensar em concorrer ao pleito.

– Obviamente que eu pensei nisso [na candidatura]. O que me fez pensar [nisso] foi uma conjuntura em que um país que tem uma enorme potencialidade como o Brasil e uma enorme desigualdade como o Brasil, eu adoraria que fosse o país do futuro, como sempre nos foi colocado e não aconteceu até hoje – disse.

Huck destacou, porém, que decidiu não participar das eleições por entender que sua continuidade na televisão era “o que tinha que fazer”. Na entrevista, o apresentador afirmou ainda que o país está dividido e que “se a gente pensa diferente, a gente é inimigo”.

– Eu não cheguei a desistir [de concorrer]. Eu acho que eu estar aqui, estreando o Domingão na semana que vem, é o que eu tinha que fazer, é orgânico, é o que eu sei fazer, é a minha contribuição. O país está dividido. Se a gente pensa diferente, a gente é inimigo, se a gente não gosta das mesmas coisas, a gente não pertence ao mesmo grupo – completou.

Foto: Reprodução/TV Globo

Fonte: Pleno News