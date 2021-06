Luciano Huck diz que substituirá Faustão e nega que seria candidato

O apresentador Luciano Huck confirmou na madrugada desta quarta-feira (16), durante sua participação no programa Conversa com Bial, o que já era tendência e especulado por diversos veículos especializados em televisão: será o novo apresentador do programa dominical da Globo no lugar do colega Fausto Silva e, com isso, está fora das eleições presidenciais de 2022.

– Tenho enorme respeito pelo Faustão. Ele sempre foi muito generoso. Será um privilégio enorme ocupar o horário dele – afirmou Huck.

Fausto confirmou em janeiro que estaria deixando o Domingão do Faustão e a TV Globo no fim de 2021. Em nota, a emissora afirmou que Fausto decidiu “encerrar sua jornada à frente de programas semanais” neste último ano de seu contrato. Foram, ao todo, 32 anos comandando o programa dominical.

A Globo ainda não estabeleceu um formato, e muito menos o nome, para o novo programa de Huck aos domingos. A data de estreia do atual comandante do Caldeirão do Huck nas tardes de domingo também ainda não foi definida pela emissora.

Questionado sobre seu possível ingresso na política, Huck negou que tenha se lançado candidato, apesar de ter participado de diversas reuniões, especialmente ao longo do último ano, com personalidades envolvidas na política brasileira, como o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

– Vou ser muito franco: nunca me lancei candidato a nada, por isso não estou retirando candidatura. Não consigo enxergar esse cargo como oportunidade. Não seria responsável da minha parte. Minha melhor contribuição é como cidadão, e não como candidato – declarou.

Apesar de confirmar que não será candidato a qualquer cargo eletivo nesse momento, Huck deixou em aberto a possibilidade de, no futuro, participar de algo na política.

– O futuro a Deus pertence. Não tenho desejo incontrolável pelo poder, mas tenho desejo incontrolável para ajudar. Gosto do debate – finalizou Huck.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo