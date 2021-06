Luciano Huck pode acumular função de diretor em seu novo programa

Ida de Huck para um dominical já é dada como certa internamente

Luciano Huck pode ser acumular o papel de apresentador com o de diretor do novo programa que ele irá comandar aos domingos no lugar do Domingão do Faustão. De acordo com informações de bastidores, a ida de Huck para um dominical já é dada como certa internamente, mas a data de estreia ainda não foi definida.

A nova atração comandada pelo marido de Angélica deverá ser criada do zero. Ou seja, Huck não deve levar nenhum quadro do Caldeirão para os domingos e também não irá herdar quadros comandados anteriormente por Fausto Silva.

Fonte: Metropoles