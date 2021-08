Luciano Huck se irrita com marketing usado na contratação de Marcos Mion

De acordo com Erlan Bastos, apresentador teme que isso possa “ofuscar” sua ida aos domingos

Nem tudo tem sido flores com a chegada de Marcos Mion para comandar o Caldeirão aos sábados na Rede Globo. De acordo com o jornalista Erlan Bastos, o apresentador Luciano Huck teria ficado incomodado com o marketing em cima do ex-funcionário da Record.

A reclamação de Huck sobre Mion foi tema do Melhor da Tarde nesta quarta-feira, 18. Segundo o colunista, em uma das reuniões realizadas sobre o futuro do Domingão, o marido de Angélica se mostrou preocupado de que a estratégia de divulgação poderia “ofuscar” sua ida para os domingos.

Erlan conta que Huck teria reclamado do posicionamento da própria Globo, que teria deixado a promoção do Domingão de escanteio. Um dos exemplos disso é que a primeira chamada do programa sob o comando de Huck foi veiculada apenas nesta semana.

Na propaganda, o agora apresentador do Domingão pede licença para entrar na casa das famílias brasileiras aos domingos e relembra que nos últimos 20 anos as portas sempre foram abertas a ele. A vinheta da Globo também diz que a atração deve “misturar tudo de bom”.