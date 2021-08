Luciano Huck tenta ‘estampar’ seu nome no ‘Domingão’, mas Globo nega

Após enfrentar um mal-estar com a TV Globo para assumir logo a vaga deixada por Fausto Silva, aos domingos, o apresentador Luciano Huck agora passa por nova “dor de cabeça”. Acostumado a ter seu nome estampado nas próprias atrações, Huck não teve permissão da emissora para ter o mesmo privilégio no novo programa.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal Metrópoles, isto aconteceu porque a Globo não quer mais ter programas vinculados aos nomes dos apresentadores. Com a intensa “dança de cadeiras” na emissora, a intenção é evitar problemas caso haja alguma substituição.

Isto foi percebido com o próprio Faustão que, após 30 anos à frente do Domingão, acabou se tornando “maior” do que a própria atração. Sua saída repentina fez com que telespectadores vissem um movimento de “vingança” contra Fausto e acabou tornando a Globo a “vilã” da situação.

Para Huck, no entanto, não ter seu nome ligado ao programa é uma espécie de “desvalorização” e um degrau abaixo em sua carreira.

A ideia é continuar usando o “Domingão”, assim como o “Caldeirão”, marcas já permanentes no imaginário do público. O mais provável é que o nome da Globo acompanhe o “Domingão”.

Até o momento, a emissora não se manifestou sobre a nova atração.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo