Luciano Szafir é internado e passa por cirurgia em São Paulo

Luciano Szafir, de 53 anos, foi internado no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, e precisou passar por uma operação na manhã desta quarta-feira (2), segundo comunicado enviado à imprensa. A cirurgia, chamada de artroplastia total, visava cuidar de uma artrose avançada do ator.

A doença, segundo o ortopedista do artista, Marcelo Godoi Cavalheiro, causa muita dor e limitação na região que atinge.

– No procedimento, retira-se a superfície gasta e substitui por uma prótese – disse em nota. Szafir utilizou uma de cerâmica.

Com previsão de alta nesta sexta-feira (4), o ator operou o lado direito do quadril e “passa bem”. No dia 30 de novembro, ele realizará o mesmo processo, cuja duração foi de uma hora e meia e obteve “sucesso absoluto”, na região esquerda.

O pai de Sasha Meneghel revelou outros problemas de saúde após ficar, em 2021, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a covid-19. Com sequelas, ele precisou usar uma bolsa de colostomia por meses. Szafir, inclusive, teve uma arritmia cardíaca e realizou um procedimento que pausava o coração.

Segundo o cardiologista João Vicente da Silveira, do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, esse procedimento é chamado de cardioversão.

– O coração do paciente pausa por alguns segundos para retomar ao ritmo normal – contou ele ao Estadão.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube The Noite com Danilo Gentili