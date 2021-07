Luciano Szafir está em estado grave após cirurgia, diz colunista Léo Dias

Após passar por uma cirurgia e até receber transfusão de sangue, nesta quarta-feira (7), o quadro de saúde do ator Luciano Szafir, de 52 anos, é considerado grave e instável. Internado desde o dia 22 de junho com Covid-19, Szafir precisou ser intubado por causa do comprometimento pulmonar. A informação é do colunista Léo Dias, do portal Metrópoles.

O pai de Sasha Meneghel está internado no hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em nota, a assessoria do ator informou apenas que ele foi submetido a uma cirurgia abdominal, sem detalhar seu estado de saúde. A família de Szafir está acompanhando o tratamento de perto.

Esta é a segunda vez que o ator é infectado com a Covid-19. Em fevereiro deste ano, no primeiro diagnóstico, o apresentador teve sintomas leves e se curou sem necessidade de internação. Desta vez, com o agravamento do quadro e uma febre persistente, o ator precisou ser levado ao hospital.

Nesta semana, antes da cirurgia, a esposa de Szafir, Luhanna Melloni, desabafou nas redes sociais sobre o estado de saúde dele.

– Retomando a vida após duas semanas de tristeza e medo, mas também de muita fé. Está chegando o dia dele voltar. Mas enquanto ele não volta, meu mundo continua em preto e branco. Te esperando ansiosa, meu amor, meu companheiro – disse a mulher nos stories do Instagram.

Fonte: Pleno News