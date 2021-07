Luciano Szafir precisará de cirurgia para reconstruir o intestino

Após 32 dias de internação por Covid-19, intubação e duas cirurgias, o ator Luciano Szafir, de 52 anos, precisará passar ainda por um procedimento para reconstruir o intestino. De acordo com o médico responsável pelo apresentador, João Pantoja, a complicação é consequência do tratamento contra a embolia pulmonar. O uso de anticoagulantes causaram perfuração em uma alça intestinal que fez sangrar na cavidade abdominal.

– É muito grave. Ele poderia ter feito uma sepse fulminante. Ele estava em uso de corticoide, que é uma medicação que reduz a inflamação e reduz a resposta imunológica da pessoa também. Ele teve que ser operado às pressas. Foi feita então uma remoção desse segmento do intestino que estava isquemiado, e ele teve que fazer então uma colostomia – explicou Pantoja, em entrevista ao programa Fantástico.

Após o primeiro procedimento, Szafir precisou passar por uma segunda cirurgia, no dia 14 de julho, depois da extubação.

– Ele teve um quadro de dor abdominal súbita de novo. Teve um sangramento no local da colostomia, e passou por mais uma cirurgia, menos invasiva, mas para evitar novos coágulos – detalhou o médico do Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Durante sua luta contra as complicações da Covid-19, Szafir chegou a perder 15 quilos. Hoje, ele encara a recuperação como uma segunda chance de viver.

– Não dá para descrever. Não dá para descrever o quão próximo… Eu achei que eu ia embora. O intubar foi a pior coisa da minha vida. Lembro que falei: não sei se saio daqui – recordou.

Szafir reconhece que a luta ainda não acabou, mas seu coração está cheio de gratidão.

– Tenho aí uma luta aí pela frente de alguns meses. Depois eu tenho que fazer muita cirurgia para reconstruir o intestino, mas tudo bem. É um dia de cada vez. Abro o olho hoje, e a primeira coisa que eu faço é agradecer à vida – celebrou.

Fonte: Pleno News