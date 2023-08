Lucro do BNDES despenca 45% sob a gestão de Mercadante

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sob a gestão do petista Aloizio Mercadante, teve lucro 45% menor em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro recorrente da autarquia foi de R$ 3,7 bilhões no primeiro semestre de 2023. Aloizio Mercadante assumiu o BNDES em fevereiro.

Os chamados desembolsos – que são as saídas de recursos para financiar projetos em diferentes área econômicas – atingiram a marca de R$ 40,6 bilhões só neste primeiro semestre. Este montante representa um crescimento de aproximadamente 22% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

As informações foram extraídas de um balanço divulgado pelo próprio banco nesta quarta-feira (16).

O BNDES explica que a queda no lucro recorrente “desconsidera fatores que não tendem a se repetir” e que tal redução teria relação imediata com “devoluções antecipadas de recursos para o Tesouro Nacional ao longo de 2022”.

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/PR