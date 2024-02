Ludmilla encerra bloco antes da hora após pessoas passarem mal

A cantora Ludmilla precisou encerrar mais cedo o seu bloco de carnaval, intitulado Fervo da Lud, realizado na manhã desta terça-feira (13), por causa do forte calor que atinge o Rio de Janeiro. A expectativa era de que o bloco seguisse até 12h, mas a apresentação acabou aproximadamente 45 minutos antes do previsto, após pessoas passarem mal devido às altas temperaturas.

Com o fim adiantado do bloco, a cantora se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais. Em um vídeo divulgado em sua conta pessoal do Instagram, Ludmila disse que a decisão foi tomada “pela segurança e integridade de todos”.

– Tinha muita gente passando mal, com calor, então tive de acabar antes. Vocês sabem que sou do fervo, mas pela segurança e integridade de todos, tive de acabar antes – declarou.

O bloco da cantora começou por volta das 9h, com pessoas aglomeradas nos arredores da Rua Primeiro de Março, no Centro da capital fluminense. Com a previsão de tempo quente, Ludmilla chegou a contratar um serviço de caminhões-pipa para refrescar o público, mas a medida não foi suficiente.

De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, os termômetros podem registrar até 42°C em algumas regiões nesta terça-feira de carnaval na capital fluminense.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Cláudio Andrade/AgNews