Ludmilla faz festão para avó e é criticada por aglomeração

Ludmilla fez um festão para comemorar o aniversário da avó, Vilma, na noite desta quarta-feira (14). O evento reuniu convidados, com direito a música ao vivo e jantar servido por garçons, em meio à pandemia de covid-19.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou algumas imagens e vídeos da celebração e os internautas notaram a mesa posta para mais de 10 pessoas. Ludmilla foi criticada pela falta de empatia e por gerar aglomeração na situação mais crítica que o país enfrenta.



“Depois do festão, o pedido de desculpas nos stories vem”, alfinetou um internauta. “Só tenho pena dos trabalhadores que são obrigados a trabalhar nessas festas de rico porque precisam de dinheiro. O risco é altíssimo, máscara de pano ainda por cima”, comentou mais uma.

“Colocando a própria vó em risco. Misericórdia”, postou outro. “Aposto que vão dizer que ‘todos os protocolos estavam sendo seguidos’, que todos ‘estavam testados’ e blá blá blá”, escreveu mais um.

Vale lembrar que no mês passado, a cantora se posicionou contra as regras de isolamento social mais rígidas e o lockdown. Diante da recupercussão, ela deletou o post, mas comentou novamente sobre o assunto em uma publicação do Twitter.

“Vocês querem me cancelar porque eu falei que serviços são essenciais? Tudo é essencial! Lockdown é, trabalhar é, comer, pagar conta. Alguém vai garantir que as pessoas tenham vacina e o que comer depois do lockdown? Então tranca tudo, sou super a favor”, postou.

