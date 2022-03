Luís Nascimento é dono de novo EP “Só se for brega”

Como um retrato da sua carreira musical de prestígio no Pará, o músico e cantor Luís Nascimento lança no dia 21 de abril, seu novo álbum intitulado “Só se for brega”, contendo 4 canções autorais e inéditas que prometem conquistar o público paraense assim como inúmeros outros sucessos produzidos pelo artista ao longo da sua trajetória recheada e marcada pelo ritmo brega, que atualmente é considerado Patrimônio Cultural Imaterial do Pará.

“Quando eu vi o brega se tornando patrimônio imaterial do nosso estado, me foi de uma alegria tão grande, eu e meus amigos que atuam nesta área há décadas, muitas vezes sendo marginalizados e não reconhecidos como atuantes da cultura local, foi uma conquista imensurável, hoje temos um papel importante dentro da cultura paraense, e isso nos dá uma energia para seguirmos em frente, e um exemplo disso é o meu novo EP, feito com muito carinho e dedicação de quem é apaixonado pelo Pará”, comenta Luís sobre suas inspirações para o novo trabalho autoral.

As faixas do seu novo EP vão conter as canções: “Sendo elas”, “Quando alguém ti enfeitiça”, “Tardes de amor” e “A paixão é só ilusão”, onde todas terão seus respectivos videoclipes que vão estar disponíveis para o público nas plataformas digitais. A música “Só se for brega” vai dar título ainda a sua primeira live show que vai ser realizada no mês de maio e já está em produção.

Com um início de carreira não tão fácil, Luís passou a atuar na música paraense nos anos 1990, quando começou sua trajetória como DJ, sua primeira conexão com a arte. Seu sucesso era aparente e não demorou muito para que os convites de produtoras e gravadoras surgissem no seu caminho. O talento como compositor ocasionou um dos maiores movimentos da música paraense, o surgimento do famoso tecnobrega, tão popular hoje em dia com o nome de tecnomelody.

“Eu não esperava mesmo toda essa repercussão, eu só fazia o que eu achava lindo, o que vinha do meu coração, sempre inspirado nas sonoridades da nossa região, do nosso povo, o que eles gostam de ouvir e de dançar, me foi um susto realmente, mas um susto bom, minha música inspirou muita gente e até hoje inspira, só tenho a agradecer a essa história da minha vida”, explica o cantor saudoso da época de suas descobertas musicais.

Ao integrar a banda de sucesso “Açaí Machine”, Luís Nascimento, ao lado de amigos que integravam o grupo, criou grandes hits da música brega que é conhecida a nível nacional, como a canção ‘Caprichos”, cantada nos quatro cantos do mundo através da Banda Calypso: “Esse momento foi uma loucura, mas uma loucura das boas, a inspiração era tanta que cada composição que eu fazia caia na boca do povo, me sinto realizado por isso, de verdade”, comenta ele grato por sua contribuição à música paraense.

O nome do seu novo EP “Só se for brega” não é à toa, já que o cantor sempre deixa claro que a sua caminhada de sucesso na música se deu por conta do ritmo brega, então seus lançamentos posteriores não poderiam ser em outro estilo musical: “O brega tá em mim, entranhado no meu DNA, não tenho como produzir nada de novo que não seja dentro do ritmo brega, então resolvi dar esse nome pro meu novo trabalho, que vai trazer muita música boa e de qualidade, todos vão amar”, convida ele.