Luisa Mell perde cargo de sócia do instituto que já teve seu nome

Luisa Mell perdeu o posto de sócia do Instituto Caramelo, que antes tinha o nome dela. Ela usou as redes sociais para comentar o caso e contar que, na última segunda-feira (14), foi convocada para uma audiência que decidiria sua expulsão do cargo. As informações são do R7.

– Infelizmente, eu perdi o controle do instituto. É triste demais ter construído tudo e ser jogada no lixo assim. Mas fico agradecida por tudo que fiz pelos animais nestes oito anos – disse ela, nos Stories do Instagram.

O nome do instituto foi alterado em abril. A ONG “atua principalmente no resgate de animais feridos ou em situação de risco”.

Fonte: Pleno News/Foto: LEO FRANCO / AgNews