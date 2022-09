Luisa Mell terá que se retratar com Zé Neto após acusação

Após o cantor Zé Neto acionar a Justiça contra Luisa Mell, a ativista terá que se retratar. As duas partes chegaram a um acordo.

– A proposta de conciliação definiu a gravação de vídeo de retratação referente ao requerido [Zé Neto]. As partes informarão a postagem do vídeo, sinalizando a efetivação do acordo definido – apontou a decisão do juiz responsável pelo caso.

A ação foi movida porque, em 2021, Mell fez acusações contra o sertanejo, alegando que ele havia praticado maus-tratos a um animal durante uma romaria.

Zé Neto participou da romaria para pagar uma promessa. Na época, Luisa disse nas redes sociais que o cantor “resolveu fazer uma promessa, mas quem vai pagar é o burro”.

– O animal será obrigado a andar 1.180 quilômetros com o cantor montado nele. Obviamente fiquei indignada. Se a promessa é um sacrifício que a pessoa vai fazer, qual o sentido em condenar um animal a pagar? – disse a ativista, na ocasião.

Fonte: Pleno News

Foto: AgNews

As informações são do Em Off.