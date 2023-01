Luísa Sonza apresenta turnê “O Conto dos Dois Mundos” com grandes sucessos da carreira

Luísa Sonza vai invadir o Espaço Unimed, em São Paulo, para comandar o show da turnê “O Conto dos dois Mundos”, na próxima sexta-feira, 27. Aos 24 anos, a gaúcha que é o grande destaque do pop brasileiro atualmente, é a artista pop feminina mais escutada nos anos de 2021 e 2022 no Brasil. Ela vai apresentar grandes sucessos da carreira ao longo de quase duas horas de show. Hits como “Toma”, “Hotel Caro”, “Melhor Sozinha”, “Cachorrinhas”, “Modo Turbo”, e “Braba” fazem parte do setlist da apresentação.

“Estou muito feliz em estar de volta a São Paulo, uma cidade que tenho imenso carinho e que sempre me recebe tão bem. Desde o ano passado eu e minha equipe estamos viajando o país com essa turnê que reúne muitos hits de “Doce 22” e espero que os fãs curtam muito”, explica Luísa.

A turnê “O Conto dos Dois Mundos” foi lançada, em uma versão especial, no Rock in Rio 2022. Desde então, Luísa vem apresentando, pelo país todo, outro formato de show, que promete empolgar e emocionar igualmente os fãs que marcaram presença naquela edição do festival.

Natural de Tuparandi, Rio Grande do Sul, Luísa Sonza é cantora, compositora e acumula números que impressionam: são mais de 3 bilhões de streams nas plataformas, top 50 mundial no Spotify, 7 discos de diamante, 5 de platina e 4 de ouro, além de 30 milhões de seguidores no Instagram, mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 1 bilhão e 600 milhões de visualizações no seu canal do Youtube.

“Doce 22”, seu segundo álbum de estúdio, estreou com todas as 14 faixas no Top 70 do Spotify. O mais novo trabalho da artista, “MAMA.CITA”, com participação de Xamã, se consagrou como single de ouro em menos de duas semanas após o lançamento. Além de cantar, dançar e compor, a artista também assina a direção criativa de diversos de seus videoclipes.

Luísa usa sua arte e alcance para lutar e defender a autonomia, liberdade e independência da mulher, buscando mais igualdade e espaço de debate a fim de provocar mudanças reais na sociedade.

