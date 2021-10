Luísa Sonza é rendida e sofre assalto em farmácia de SP

A cantora Luísa Sonza fazia compras em uma farmácia de São Paulo na noite dessa terça-feira (12), quando foi rendida por bandidos. Eles levaram o celular da artista e pertences de outras vítimas no local.

A cantora estava acompanhada de amigos, e retornava do show da banda Melim, realizado no Espaço das Américas. Segundo o colunista Leo Dias, a cantora estava com um segurança, de quem os bandidos levaram uma corrente.

Sonza, seus amigos e os demais clientes da farmácia passam bem.

Fonte: Pleno News