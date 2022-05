Luísa Sonza exibe bandeira de Lula durante show na Paraíba

Luísa Sonza não perdeu a oportunidade de militar durante um show em João Pessoa, na Paraíba, no último sábado (7). Crítica do presidente Jair Bolsonaro (PL), a cantora exibiu uma bandeira, que na verdade era uma toalha, com a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no palco.

A cantora enrolou-se na toalha, que recebeu de um fã, e desfilou pelo palco, sendo aplaudida pelo público. Além do rosto de Lula, a tolha continha a frase: “Pro Brasil voltar a sorrir”.

O petista gostou da homenagem e compartilhou em suas redes sociais um vídeo do momento.

– Com vocês, Luísa Sonza e a toalha preferida do brasileiro – escreveu na legenda.

A ex-mulher de Windhersson Nunes foi uma das artistas que endossou a campanha incentivando os jovens de 16 e 17 anos a regularizar a documentação para votar nas eleições de outubro. O prazo se encerrou no último dia 4 de maio. Em um show no carnaval de abril, ela não mencionou os nomes de Lula e Bolsonaro, mas disse que era necessário “tirar esse do poder”.