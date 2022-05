Luiza Brunet fala sobre boatos de namoro com ministro Luiz Fux

Após rumores de um possível romance circularem no último ano, a atriz Luiza Brunet negou ter se relacionado com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. De acordo com ela, tratava-se apenas de um “boato”.

– Isso não existe, não passou de um boato – disse ela, em entrevista ao jornal O Globo.

As especulações tiveram início após o colunista do portal Metrópoles, Leo Dias, dizer que o magistrado estava envolvido em um romance com um dos “maiores ícones de beleza do Brasil nos anos 80”. Embora não tenha citado nomes, as pessoas ligaram a suposta amada de Fux a Brunet.

De acordo com Luiza, no entanto, ela está solteira há seis anos.

– Não conheci ninguém legal nesses últimos seis anos. Para não sentir falta de homem, meti a cara nos estudos. Estou apaixonada pela pauta feminina e sei que é algo que defenderei até o final da vida. Mas, caso eu conheça alguém que tenha as mesmas ideias, que queira contribuir com a sociedade, irei me apaixonar. Por enquanto, estou bem sozinha – pontuou.

Fonte: Pleno News

Fotos: Nelson Jr./SCO/STF | Wallace Barbosa / AgNews