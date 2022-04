Luiza Brunet: “Resolvi me candidatar a deputada federal”

Conhecida por seus trabalhos como modelo e atriz, Luiza Brunet se prepara para ingressar na política. Aos 59 anos, ela é pré-candidata ao posto de deputada federal pelo PSDB, e disse ao portal Metrópoles que quer usar sua experiência como ativista dos direitos das mulheres para fazer algo concreto.

Em 2016, Luiza foi vítima de agressão pelo então companheiro, Lírio Parisotto. O empresário foi enquadrado na Lei Maria da Penha.

– Essa experiência pode ser usada em favor das mulheres e, como deputada, vou ter mais oportunidade de alavancar políticas públicas nesse sentido. Quero fazer diferença, deixar um legado e por isso resolvi me candidatar a deputada federal – falou.

– A violência contra a mulher é democrática. Afeta mulheres de todas classes sociais e idades, sem distinção, embora as estatísticas mostrem que as negras e pobres sofram mais com isso. Essa problemática é muito complexa e exige atuação em diversos campos, mas acredito que o fator fundamental seja a educação. Além disso, é importante ampliar o número de mulheres na política, melhorar esses indicadores de representatividade nos espaços de poder. Fui bastante clara quando decidi me filiar: estou aqui para fazer algo concreto pelas mulheres. Se não, continuo como ativista – acrescentou.

Brunet contou que recebeu convites de vários partidos, mas escolheu o PSDB “pela prioridade às pautas femininas não apenas no discurso”.

Ela faz planos de também atuar em políticas voltadas aos homens, “com o acolhimento e tratamento de doenças como o alcoolismo e doenças e mentais”.

Fonte: Pleno News