Luiza Trajano afirma ter sentido terremoto em Marrocos

Em Marrocos para participar de um evento, a empresária brasileira Luiza Helena Trajano sentiu o terremoto que atingiu o país nesta sexta-feira (8).

A região em que a responsável pela rede Magazine Luiza está não foi atingida pelos estragos causados pelo sismo de magnitude de 6,8 que deixou mais de 2 mil mortos.

– Estou no Desert Women Summit, na região de Arfoud, em Marrocos. Aqui não houve danos, apenas sentimos tremores leves na cama – escreveu Luiza nas redes sociais.

E continuou:

– O evento continua, mas a todo momento paramos para emanar energia e lamentar o ocorrido para esse povo tão acolhedor. Agradeço as mensagens de preocupação para conosco, estamos bem.

De acordo com informações do Ministério do Interior de Marrocos, o terremoto atingiu o centro do país e causou grandes estragos em Marrakech, onde 300 mil pessoas foram afetadas.

Por conta do ocorrido, o rei Mohammed 6º declarou três dias de luto nacional e determinou o fornecimento de abrigo, comida e outras formas de ajuda aos sobreviventes.

Fonte: Pleno News Foto: EFE/Fernando Bizerra Jr