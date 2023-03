Luiza Trajano fará parte de ‘conselhão’ econômico de Lula

A empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, fará parte do conselho de desenvolvimento econômico e social, o Conselhão, do governo Lula (PT).

O convite foi feito nesta sexta-feira 3 em reunião com o ministro das Relações Exteriores, Alexandre Padilha, e o secretário do Conselhão, Paulo Pereira.

O conselhão, que já existia nos primeiros mandatos de Lula, foi recriado na atual gestão e terá 40% de sua composição reservada às mulheres, conforme anunciou Padilha. Tradicionalmente, o grupo sempre contou com a presença de empresários e sindicalistas de diferentes setores. Antes, as mulheres representavam 10% do grupo.

Fonte: Carta Capital/Foto: Foto: Wikimedia Commons