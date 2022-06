Lula afirma que o PT vaia o Hino Nacional “de vez em quando”

O ex-presidente Lula afirmou, durante uma agenda realizada no sábado (18) na cidade de Aracaju, em Sergipe, que o Partido dos Trabalhadores (PT) vaia, “de vez em quando”, símbolos nacionais como a bandeira brasileira e o Hino Nacional. Ao tentar amenizar a declaração, o petista disse que o partido tem aprendido a agir de outra forma.

– Eu lembro que, quando o PT nasceu, o Fernando Henrique Cardoso dizia: “esse PT vaia até bandeira brasileira, vaia até o Hino Nacional”. Nós de vez em quando ainda vaiamos, mas aprendemos muito porque nós já governamos – declarou Lula.

O tom da declaração do petista contrasta totalmente com a postura adotada por sua equipe de pré-campanha, cuja tentativa é de disputar o discurso patriota que já é adotado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores há vários anos.

Como parte dessa estratégia, a equipe do petista passou a incluir o verde e o amarelo na identidade visual da pré-campanha e a bandeira do Brasil em seus comícios. Tem sido comum, inclusive, a execução do Hino Nacional antes dos discursos.

