Lula anuncia 16 nomes e fecha os 37 ministérios de seu governo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (29), os últimos 16 ministros que farão parte de sua terceira gestão no Palácio do Planalto. Ao contrário das primeiras listas, nas quais figuravam principalmente nomes ligados ao PT, os novos escolhidos estão concentrados em siglas que apoiaram a candidatura do petista à Presidência.

Entre os anunciados nesta quinta estão a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que assumirá o Ministério do Planejamento, e a ex-ministra Marina Silva, que chefiará a pasta de Meio Ambiente. Além de Tebet, o MDB terá mais dois ministros na gestão de Lula: Jader Filho, no Ministério das Cidades, e Renan Filho, na pasta dos Transportes.

Outros três ministérios foram designados para políticos do PSD. Com o Ministério de Minas e Energia ficará o senador Alexandre Silveira (MG). Já a pasta de Agricultura ficará para o senador Carlos Fávaro (MT). Por fim, o deputado federal André de Paula (PE) assumirá a Pesca e Aquicultura.

O União Brasil, partido com uma grande representação no Congresso, também vai ficar com três pastas. Para o Ministério das Comunicações, o escolhido foi o deputado federal Juscelino Filho (MA), enquanto a deputada federal Daniela do Waguinho (RJ) será a ministra do Turismo. O governador do Amapá, Waldez Góes, apesar de ser do PDT, foi o terceiro nome escolhido pelo União Brasil.

Lula ainda anunciou os nomes dos líderes do governo na Câmara e no Senado a partir de 2023. Para o Senado, o escolhido foi Jacques Wagner (PT-BA), enquanto o indicado para a Câmara foi José Guimarães (PT-CE). Como líder do Congresso, Lula optou pelo nome do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Confira a lista dos ministros anunciados por Lula nesta quinta:

– Gabinete de Segurança Institucional: Gonçalves Dias;

– Secretaria de Comunicação Social: Paulo Pimenta;

– Agricultura: Carlos Fávaro;

– Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes;

– Pesca e Aquicultura: André de Paula;

– Previdência: Carlos Lupi;

– Cidades: Jader Filho;

– Comunicações: Juscelino Filho;

– Minas e Energia: Alexandre Silveira;

– Desenvolvimento Agrário: Paulo Teixeira;

– Esporte: Ana Moser;

– Meio Ambiente: Marina Silva;

– Planejamento e Orçamento: Simone Tebet;

– Turismo: Daniela do Waguinho;

– Povos Indígenas: Sonia Guajajara;

– Transportes: Renan Filho.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/CNN Brasil