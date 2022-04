Lula anuncia que vai se casar com Rosângela da Silva em maio

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (7) que vai se casar em maio deste ano. Ele está noivo da socióloga Rosângela da Silva, também conhecida como Janja. O casal assumiu o relacionamento enquanto Lula ainda estava preso em Curitiba, em maio de 2019. Desde a saída do petista da prisão, em novembro do mesmo ano, eles passaram a morar juntos.

De acordo com Lula, celebrar sua união com Janja aos 76 anos de idade mostra que ele confia no seu país.

– Vou casar agora no mês de maio para dizer ao povo brasileiro: eu confio tanto no Brasil, que aos 76 anos de idade vou casar. Porque eu amo a pessoa que eu vou casar e porque eu amo meu país. E sobretudo, porque eu amo esse povo, porque esse povo é responsável por tudo o que aconteceu na minha vida – disse o ex-presidente em entrevista à rádio Jangadeiro BandNewsFM.

Segundo informações do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o evento ocorrerá em um espaço de festas em São Paulo. A festa será restrita a familiares e amigos íntimos do casal.

Fonte: Pleno News