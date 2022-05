Lula “atrasa” discurso em São Paulo por falta de público

Neste domingo (1º), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um ato pelo Dia do Trabalho em São Paulo. O petista, no entanto, teve que “atrasar” seu discurso devido ao baixo público presente no local.

O evento foi organizado por centrais sindicais e deveria contar com uma fala do ex-presidente por volta de 13h. No entanto, os organizadores do evento acabaram adiando a participação de Lula para o meio da tarde, esperando o aumento do público devido ao show de Daniela Mercury marcado para às 17h.

O ato ocorreu na Praça Charles Miller, no Pacaembu.

Mais cedo, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) também compareceram ao evento. Haddad chegou a discursar e criticou Bolsonaro.

– Vamos tirar esse homem – disse o petista.

Fonte: Pleno News

Foto: ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO