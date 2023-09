Lula cancela viagens antes da cirurgia por orientação médica

As viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a São Paulo e Minas Gerais para lançar o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) foram canceladas por recomendação médica. O objetivo é que o chefe do Executivo, que está sentindo fortes dores no fêmur em decorrência de uma artrose, descanse antes de sua cirurgia, marcada para a próxima sexta-feira (29). As informações são da Folha de S.Paulo.

Os eventos cancelados aconteceriam em estados onde os governadores são de oposição ao presidente: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Romeu Zema (Novo-MG). Em sua live semanal, Lula disse que convidaria os gestores, mas que a solenidade ocorreria com ou sem a presença deles.

– Eu quero ver se na outra semana eu consigo ir a Minas Gerais e a São Paulo, para discutir os investimentos do estado de São Paulo. Vamos tentar fazer um ato, vamos tentar a participação do governo do estado. Se [Tarcísio] quiser participar, se não quiser participar, a gente fará o ato do mesmo jeito. Mas como nós somos civilizados, nós vamos fazer e convocar o governador, porque é importante ele estar, porque os compromissos que nós vamos assumir são com eles também – declarou.

Entretanto, a artrose de Lula vem comprometendo sua agenda, e ele teve que, inclusive, antecipar seu retorno dos Estados Unidos. Embora o Planalto não tenha informado o motivo da volta ocorrer antes do previsto, auxiliares disseram que se devia às dores que o presidente vem sentindo.

O petista não operou o fêmur ainda devido à sua agitada agenda internacional. Ele optou por marcar o procedimento para setembro para poder cumprir seus compromissos fora do país.

Lula terá que usar um andador para se locomover após realizar o procedimento. Segundo a colunista Mônica Bergamo, o período de recuperação após a cirurgia levará cerca de um mês, e caberá à primeira-dama Janja da Silva ajudá-lo a cumprir a agenda no Palácio do Planalto.

A novidade causou preocupação entre os ministros. O temor é que o acesso ao presidente fique mais restrito e que os ministros e auxiliares que não têm boa relação com Janja sejam os mais afetados.

