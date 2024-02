Lula chega ao Egito com Janja para discutir guerra em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no Egito na manhã desta quarta-feira (14), dando início à agenda internacional de 2024. Ele está acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Lula tem uma reunião marcada com o presidente egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi para esta quinta (15). A mediação da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas será um dos assuntos tratados. Egito faz fronteira com Israel e a Faixa de Gaza, fazendo do país um dos principais interlocutores nas negociações.

Os dois presidentes também conversarão sobre comércio, investimentos, cooperação técnica, cooperação em educação e cooperação em defesa, com a expectativa de assinatura de acordos bilaterais.

Em 2024, Brasil e Egito completam 100 anos de relações diplomáticas. O país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África.

Esta é a segunda viagem de Lula ao continente africano durante o terceiro mandato, que se iniciou em janeiro de 2023.

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert / PR