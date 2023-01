Lula confirma data de encontro com Joe Biden nos EUA

Durante evento no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, nesta quarta-feira (18), sua visita aos Estados Unidos. O encontro está agendado para o dia 10 de fevereiro com o presidente Joe Biden.

– Eu estou aqui para a gente construir, reconstruir a nossa imagem no exterior. Já agora, domingo eu vou na Argentina, dia 10, eu vou nos Estados Unidos. Em março, eu vou na China – disse o chefe do Executivo.

No início do ano, Joe Biden convidou Lula para visitar Washington, em fevereiro, com a finalidade de realizarem consultas aprofundadas sobre vários assuntos. Durante a conversa por telefone, Biden condenou a violência e o ataque contra as instituições democráticas do Brasil e a transferência pacífica do poder.

Em janeiro, o Pleno.News adiantou os possíveis assuntos a serem tratados neste encontro: crise climática, desenvolvimento econômico, paz e segurança. Os presidentes se comprometeram a trabalhar para estreitar a colaboração nos desafios que os dois países enfrentam.

Caso Lula cumpra a agenda com Joe Biden, os Estados Unidos serão o terceiro país visitado pelo presidente, em seu atual mandato.

Ainda neste mês, o chefe do Executivo confirmou sua ida à Argentina nos dias 23 e 24 a fim de se encontrar com o presidente Alberto Fernández para participar da VII Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). No dia 25, Lula visita o país vizinho, Uruguai.

O presidente afirmou que em breve receberá no Brasil os líderes Olaf Scholz, chanceler da Alemanha e Emmanuel Macron, presidente da França.

– Nós vamos fazer com que o Brasil vire protagonista internacional outra vez e respeitado – acrescentou Lula.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Sebastiao Moreira