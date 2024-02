Lula convoca reunião de emergência com ministros

O presidente Lula convocou ministros e assessores para uma reunião de urgência na manhã desta segunda-feira (19/2) no Palácio da Alvorada para discutir a crise diplomática entre Brasil e Israel.

Participam do encontro o ex-chanceler Celso Amorim, principal assessor de Lula no Planalto para assuntos internacionais, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

A crise teve início nas últimas horas, após Lula proferir declarações em uma entrevista a jornalistas no domingo (18/2), comparando as mortes de civis palestinos na Faixa de Gaza ao Holocausto.

A reação do governo de Israel foi contundente. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou as palavras do presidente do Brasil como “vergonhosas e graves”, afirmando que Lula “ultrapassou a linha vermelha”.

Além disso, o chanceler de Israel convocou o embaixador do Brasil naquele país para pedir explicações. Após o encontro, o israelense afirmou que Lula é “persona non grata” no país, até que se retrate.

Lula abordou a questão relacionada a Israel durante uma entrevista realizada na Etiópia, onde esteve presente na cúpula da União Africana. O petista chegou a Brasília na madrugada desta segunda-feira e não possui compromissos oficiais agendados para o dia de hoje.

Com informações de Metrópoles/Igor Gadelha

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução