Lula defende Pochmann e diz que Tebet sabia de indicação

Nesta terça-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, soube com antecedência da indicação do economista Márcio Pochmann para a presidência do IBGE.

O petista afirmou que “não é aceitável as pessoas tentarem criar uma imagem negativa” do economista.

Segundo Lula, Márcio Pochmann é 100% idôneo, e “fascistas” dizem que ele adulterará as estatísticas a favor do governo. O presidente também declarou que dúvidas sobre a idoneidade do economista são levantadas por pessoas que gostariam de estar no cargo para o qual ele foi escolhido.

– Escolhi [Pochmann para o IBGE], porque confio na capacidade intelectual dele – declarou.

Márcio Pochmann é um economista heterodoxo e integrante do PT. Já foi candidato a deputado federal e a prefeito da cidade de Campinas. Ele dá aulas na universidade estadual localizada na cidade, a Unicamp. Também presidiu o Ipea entre o fim do governo Lula e o início da gestão de Dilma Rousseff.

O nome de Pochmann desagradou ao mercado financeiro. Também teria incomodado à própria Simone Tebet, que está em um ministério da área econômica de Lula apesar de ser mais próxima do liberalismo.

Lula disse que a ministra foi informada com antecedência da escolha de Pochmann para o cargo, e que a troca não foi efetivada antes porque ela havia ponderado ser necessário terminar antes as atividades relacionadas ao Censo realizado no ano passado.

O presidente da República disse que não passou por cima de sua ministra, já que “presidente nunca atropela”. A escolha de Pochmann foi uma das principais notícias da semana passada.

De acordo com Lula, a ministra não tem nada a ver com o imbróglio que o assunto se tornou.

– A Simone é uma das coisas boas que aconteceram no meu governo – declarou o presidente.

Lula falou no programa Conversa com o Presidente, produzido pelo Canal Gov e transmitido nas redes sociais como uma live do petista.

*AE

FOnte: PLeno News/ Foto: EFE/Fernando Bizerra