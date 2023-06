Lula deixa a Europa cobrando acordo UE-Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou neste sábado (24) a viagem europeia que o levou a Roma e Paris com um ultimato para concluir até o final deste ano o acordo entre União Europeia (UE) e Mercosul, que encalhou devido à oposição dos parlamentos de vários países.

– Nós precisamos do acordo com a UE, e a UE também precisa, pois não pode ficar como se fosse uma fatia de mortadela entre os Estados Unidos e a China – defendeu Lula em um hotel parisiense, durante a entrevista coletiva sobre o balanço da visita europeia iniciada na terça-feira (20).

Em quatro dias, o mandatário brasileiro se encontrou com o papa Francisco, com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, participou em uma cúpula em Paris a favor de um novo pacto financeiro global e teve diversos encontros bilaterais, incluindo com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Teve ainda tempo para ser aplaudido de pé antes de um show organizado por uma ONG ao pé da Torre Eiffel, durante o qual fez um apelo a favor da Amazônia.

Em declarações aos jornalistas, Lula disse que o ponto “mais importante” da sua visita foi o que discutiu com Macron sobre o acordo UE-Mercosul. O petista, que é a favor do pacto, pediu “capacidade e sabedoria” para poder desbloqueá-lo, embora tenha reconhecido que ambos os lados têm exigências que terão de ser conciliadas de alguma forma.

Do lado sul-americano, o presidente insistiu que as partes não renunciarão às compras governamentais, considerando-as essenciais para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas locais, o que entra em conflito com o ponto de vista da UE.

Para o presidente brasileiro, os dois blocos devem “deixar de lado a arrogância” em prol do “bom senso”.

Lula compreendeu o desejo de Macron de proteger os seus produtores e reconheceu que o presidente francês tem atualmente um parlamento hostil ao acordo, que foi amplamente rejeitado há uma semana por motivos protecionistas e ambientais.

Na opinião de Lula, o acordo de livre-comércio será um tema muito importante na cúpula em Bruxelas, em meados de julho, entre a Confederação dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a UE.

GUERRA DA UCRÂNIA E O SUL GLOBAL

Durante a sua visita a Paris, Lula aproveitou a oportunidade para tentar reforçar a sua figura de porta-estandarte do chamado Sul Global, um grupo de países do hemisfério sul que inclui a América do Sul e o sul da África e cuja aspiração é contrabalançar o poder dos Estados Unidos e da China.

Em seu aplaudido discurso na cúpula sobre o novo pacto financeiro global, que buscava maiores investimentos para conciliar a luta contra a fome e o combate às mudanças climáticas, Lula classificou como ultrapassada a atual arquitetura global baseada em Bretton Woods, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Na entrevista coletiva, o presidente brasileiro enalteceu o fato de ter conseguido se reunir em Paris com os líderes de vários países africanos, tal como fez com o sul-africano, Cyril Ramaphosa.

Lula foi questionado sobre a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia, criticada por muitas capitais ocidentais por considerarem sua postura muito morna em relação à Rússia.

– Não me aborreço com a posição dos europeus, que é diferente da minha. Eu os compreendo. Eles estão no meio da guerra, eu estou a 14 mil quilômetros de distância. Depois, chega o inverno e a energia que eles pagam vai ser mais cara. A minha posição é muito clara, o que eu não quero é guerra – afirmou.

Da mesma forma, Lula, que sempre manteve relações com a Rússia de Vladimir Putin, evitou dar a sua opinião sobre a revolta do grupo mercenário Wagner, que estava cooperando com o Exército russo na guerra na Ucrânia, e garantiu que precisa ter todas as informações antes de fazer uma declaração.

O presidente brasileiro ainda foi questionado sobre os motivos do cancelamento do jantar da noite passada com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin-Salman, que havia convidado Lula para sua mansão nos arredores de Paris.

Perante a imprensa, Lula voltou a alegar cansaço e negou que tenha cancelado o encontro de última hora para não ser associado a Bin-Salman, cuja imagem no Ocidente foi abalada pelo caso do jornalista Jamal Khashoggi, morto no consulado saudita em Istambul em 2018.

Lula esclareceu que tinha aceitado o convite porque a Arábia Saudita quer investir no Brasil.

– Não vamos deixar de conversar com ninguém, principalmente se eles quiserem investir no Brasil – disse.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/PR