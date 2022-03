Lula descarta Dilma, Dirceu e Genoino em eventual governo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta quinta-feira (24), que um eventual novo mandato seria composto “com muita gente nova”. Dessa forma, o petista descartou a possibilidade de nomes históricos do partido integrarem o primeiro escalão do governo. Além da ex-presidente Dilma Rousseff, Lula citou o ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu e o ex-presidente do PT José Genoino.

– Não tem sentido uma ex-presidente da República trabalhar de auxiliar em outro governo – disse Lula sobre Dilma em entrevista à Rádio Super, de Belo Horizonte, Minas Gerais.

O ex-presidente também declarou ter “profundo respeito” por Dirceu e Genoino, mas disse que nenhum deles aceitaria participar do governo.

Questionado sobre o convite de Dilma, em 2016, para que ele integrasse a Casa Civil, o petista afirmou que apesar de ter aceitado a proposta – posse que foi suspensa pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) -, tentou convencer Dilma da ineficácia em tê-lo no governo. Segundo Lula, no Palácio do Planalto “não cabem dois presidentes”. Se ele aceitasse o convite, disse, seria um incômodo para os dois.

Lula também minimizou as críticas a Geraldo Alckmin (PSB), ex-tucano que está com o caminho pavimentado para integrar sua chapa como vice.

– Contraditório seria eu ter um vice do PT porque seria uma soma zero. Não acrescentaria nada – afirmou.

Lula também disse que uma chapa com Alckmin seria “muito forte”, o que o ajudaria a vencer as eleições.

Fonte: *AE