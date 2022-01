Lula descarta Dilma em eventual governo: “Tempo passou”

Durante entrevista à rádio CBN Vale do Paraíba, na quarta-feira (26), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu a entender que a ex-presidente Dilma Rousseff não teria nenhum papel efetivo em seu eventual governo.

O petista destacou que pretende “montar um governo com muita gente nova”. Lula elogiou Dilma, mas afirmou que ela erra na política.

— O tempo passou. Tem muita gente nova no pedaço. E eu pretendo montar o governo com muita gente nova, muita gente importante e com muita experiência também. A Dilma é uma pessoa pela qual eu tenho o mais profundo respeito e carinho. A Dilma tecnicamente é uma pessoa inatacável, tem uma competência extraordinária. Onde ela, na minha opinião, erra é na política — declarou o ex-presidente

Ainda segundo ele, Dilma não tem o traquejo nem a paciência que a política exige.

— Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar, para ouvir as pessoas, para atender as pessoas, mesmo quando você não gosta do que as pessoas estão falando. Eu sou daqueles políticos que, se o cara estiver contando uma piada que eu já sei, não vou dizer que já sei essa, não, conta outra vez. Tudo bem, se for necessário rir […]. Nisso eu acho efetivamente que cometemos um equívoco pela pressão em cima da Dilma (em 2016) — ressaltou Lula.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/Fernando Bizerra Jr.