Lula deseja convidar príncipe saudita para visitar o Brasil

Neste sábado (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a decisão de instruir o Itamaraty para convidar o herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman Al Saud, para visitar o Brasil.

Eles teriam um encontro em Paris nesta sexta-feira (23), mas o petista desistiu de última hora por estar cansado devido aos muitos compromissos que teve na capital francesa.

– O que eu sabia é que havia uma proposta de ter uma reunião com o príncipe da Arábia Saudita que queria discutir investimentos no Brasil. E eu quero conversar com todas as pessoas que querem fazer investimentos no Brasil, até porque eu quero saber qual é a qualidade do investimento que as pessoas querem fazer. Eu simplesmente não tive condições de participar da reunião – explicou Lula.

E continuou:

– Vou pedir para que o Itamaraty o convoque para ir ao Brasil discutir negócio com os empresários brasileiros. Nós temos muito interesse em que a Arábia Saudita faça investimentos no Brasil, sobretudo na questão da transição energética. Porque nós vamos apresentar um grande projeto ainda neste mês de julho. Então, se a Arábia Saudita tiver interesse de investir no Brasil, pode ficar certa de que o Brasil terá interesse de conversar com a Arábia Saudita. Com quem quer que seja que eles mandem conversar.

Mohammed Bin Salman Al Saud é o príncipe saudita que deu joias de presente para o ex-presidente Jair Bolsonaro, gerando uma grande polêmica por conta dos valores dos itens. Após a repercussão do caso, os presentes foram devolvidos para a União e enviados para o cofre da Presidência na Caixa Econômica Federal.

