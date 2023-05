Lula desembarca no Reino unido para a coroação do Rei Charles III

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcarcou em Londres, no Reino Unido, por volta das 7h40 da manhã [horário de Brasília] desta sexta-feira (5) para participar da cerimônia de coroação do Rei Charles III , que acontece no sábado (6).

Antes da coroação, ainda nesta sexta à tarde, Lula deve se reunir com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak em um encontro bilateral para falar sobre o comércio entre os Brasil e Inglaterra, questão ambiental e cooperação tecnológica.

Lula recebeu um convite para participar, à noite, de uma recepção oferecida pela família real britânica no Palácio de Buckingham.

A coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla ocorrerá na Abadia de Westminster, às 10h, na manhã de sábado (6). O evento será conduzido pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

Com 74 anos, Charles se tornou rei em 8 de setembro de 2022, quando morreu a rainha Elizabeth II , sua mãe, que ficou no poder por 70 anos. O rei será o 40º monarca a receber a coroa na Abadia de Westminster , em uma cerimônia religiosa que é feita há mais de 900 anos. Além de ler o juramento, no evento, Charles será ungido com óleos aromáticos, em uma cerimônia envolvendo músicas e leituras, como parte da tradição.

Desde o início do mandato, Lula tem realizado viagens com o objetivo de relançar as relações diplomáticas do Brasil com outros países. O mandatário já viajou para Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal e Espanha.

Fonte: IG/Foto: Ricardo Stuckert