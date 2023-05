Lula deve passar por cirurgia, avalia equipe médica

A equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está avaliando a possibilidade de o petista ter de passar por uma cirurgia no quadril. O chefe do Executivo vem reclamando de dores que já não se amenizam com injeções e tratamentos não invasivos.

Segundo informações da colunista Ana Flor, do portal G1, o líder do Planalto vai reduzir o ritmo de trabalho temporariamente assim que retornar de sua viagem oficial ao Japão, iniciada nesta quarta-feira (17). Para interlocutores, a agenda agitada de Lula no Brasil e no exterior tem contribuído para as dores.

O presidente passou por uma uma ressonância magnética no quadril em fevereiro. Ele foi diagnosticado com um problema na articulação coxofemoral. Estima-se que ele passe pelo procedimento cirúrgico entre o mês de junho e julho, segundo o jornal O Globo.

Em discurso na Bahia realizado na última quinta-feira (11), o petista chegou a brincar sobre o tema com o senador Otto Alencar (PSD-BA), que é ortopedista.

– Vou fazer uma consulta com o Otto. Eu estou com um problema na cabeça do fêmur e você é ortopedista, você sabe disso. E você sabe que você vai ter que me curar porque eu sou bom de bola, não posso jogar mais – declarou.

Fonte: Pleno News/ Foto: PR/Ricardo Stuckert