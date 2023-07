Lula diz proibir uso de celular em gabinete e em reuniões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que proíbe a entrada de telefone celular em seu gabinete. Em um discurso feito nesta terça-feira (4), na transmissão ao vivo nas redes sociais intitulada Conversa com o Presidente, o petista criticou o uso abusivo do aparelho.

– No meu gabinete da Presidência, ninguém entra com telefone celular. O cara marca uma coisa com o presidente e, daqui a pouco, o cara está lá, o presidente sentado, e o cara no celular, conversando com alguém que ele não marcou audiência – declarou.

Durante a transmissão, Lula disse ainda que não permite celular em nenhuma reunião. Além disso, ao falar sobre o tema, o petista disse ter se educado para não se tornar um dependente digital.

– Não preciso saber de notícias às 5h, 6h. Eu me levanto, vou trabalhar às 8h, quando chegar ao meu serviço, quero saber de todas as notícias – contou.

A mesma postura, segundo ele, ocorre ao final do expediente.

– Se não tiver algo muito grave, não precisa me ligar (…). Não vou perder meu sono por causa de uma matéria [me atacando]. Não vou pegar o telefone e ligar para a empresa, que publique, eu leio no dia seguinte. Não preciso de notícias que não têm nada a ver comigo, é preciso ser seletivo no que você vê – afirmou.

O chefe do Executivo ainda disse que orienta seus assessores a ligarem para as pessoas com quem desejam falar, em vez de mandar mensagens ou deixar recado.

– Comigo não tem isso, comigo é o seguinte: Ligue, fale “Bom dia; Boa tarde; Boa noite, o presidente quer fazer reunião, pode comparecer?” – completou.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Ricardo Stuckert/PR