Lula diz que Auxílio Brasil “só continua” se ele se eleger

O ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto nestas eleições Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a única possibilidade de o Auxílio Brasil de R$ 600 continuar sendo distribuído em 2023 é a sua eleição à Presidência.

– A única possibilidade de continuar é eu ganhando as eleições. No orçamento proposto por Bolsonaro não há continuidade do auxílio de R$ 600 em 2023. O auxílio de R$ 600 termina em 31 de dezembro. Nós vamos ter que mandar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para que continue pagando R$ 600 ao povo – disse Lula na manhã desta segunda-feira (10), em entrevista à Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.

Lula voltou a defender a proposta de uma parcela adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos para família beneficiada no Auxílio Brasil.

– É uma idade que precisa desse complemento. O auxílio vai continuar, porque não vamos deixar povo pobre sem auxílio – afirmou.

O candidato do PT à Presidência voltou a criticar o orçamento proposto pelo governo federal para o próximo ano.

– No orçamento proposto pelo governo não há investimento para melhorar a vida do povo. No orçamento proposto, os recursos para enfrentamento de desastres naturais caíram 99%; para mobilidade urbana, 93%; para programa habitacional, 94% – disse.

Também na manhã desta segunda (10), Bolsonaro publicou em seu perfil na rede social GETTR uma comparação entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, programa do governo Lula.

O petista também disse que, caso eleito, vai conversar com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), sem citá-lo nominalmente.

– Ele já apoiou Bolsonaro no primeiro turno. Vou conversar com governador do RJ independentemente do partido que ele for. Quando se é presidente não se olha o partido, se olha o estado. Vou tratar ele com igualdade – afirmou.

Fonte: *AE