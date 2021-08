Lula diz que ganhará 2022 e não quer receber faixa de Bolsonaro

Durante sua passagem pelo estado de Pernambuco, o ex-presidente Lula (PT) teceu um comentário nada humilde ou modesto sobre as eleições presidenciais de 2022. Ao falar sobre o tema, o político insinuou que vencerá o pleito do próximo ano e disse que não quer receber a faixa presidencial das mãos do presidente Jair Bolsonaro.

– Bolsonaro vai perder as eleições. E ele vai ficar triste porque talvez quem ganhe não queira receber a faixa dele e prefira receber do povo – disse.

Apesar de dizer que prefere receber a faixa “do povo”, Lula não agendou qualquer ato aberto ao público em sua passagem pelo Nordeste, que começou no último domingo (15). Como justificativa, o ex-presidente disse não querer provocar aglomerações. Na região, o petista deve passar por Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia.

