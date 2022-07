Lula e Jair Bolsonaro devem ir ao Jornal Nacional em agosto

Mesmo sem a confirmação sobre se estarão nos debates do primeiro turno das eleições presidenciais, os principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto neste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT), devem participar da sabatina que será realizada no Jornal Nacional em agosto. A informação foi publicada nesta quarta-feira (27) pelo site Poder 360.

As entrevistas individuais ao vivo no telejornal da TV Globo serão realizadas entre os dias 22 e 26 de agosto. Além da sabatina, a emissora também promoverá um debate entre os pré-candidatos à Presidência no dia 29 de setembro, três dias antes da realização do 1° turno. Bolsonaro e Lula, no entanto, ainda não confirmaram presença na discussão.

A provável ausência dos dois principais nomes da corrida presidencial fez, inclusive, com que alguns veículos de mídia decidissem adiar ou até mesmo suspender a realização de seus debates.

Nesta terça (26), a CNN Brasil suspendeu o encontro marcado para 6 de agosto. Outra a suspender o debate foi a Jovem Pan, cujo encontro estava marcado para o dia 9 de agosto. Já a Band, que realizaria seu debate em 14 de agosto, adiou o evento para 28 de agosto.

